Одещина займає друге місце в Україні за кількістю проведених щеплень від кору серед дітей. Це оголосила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА Оксана Сорочан під час брифінгу.

В Одеській області вже зроблено 18 700 вакцин проти кору. Всі вони здійснені в рамках програми catch-up.

Програма catch-up створена, щоб діти, які не мали можливості вакцинуватися раніше, через пандемію коронавірусу та війну, зробили це зараз.

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Оксана Сорочан підкреслила, що необхідно обов’язково довакциновувати всіх дітей та підлітків, щоб запобігти спалаху кору.

За словами заступниці, в 2022 році в України щеплення від кору отримали лише 69% дітей.

Заступник генерального директора з дослідження біологічних факторів Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Сергій Дементєв сказав, що вакцина вироблена в Нідерландах, вона є якісною та сертифікованою.

Він же додав, що сьогодні вакцини достатньо для проведення щеплень. Раніше, в середині липня отримали 36 460 доз, у вересні МОЗ надало Одеському обласному центру контролю і профілактики хвороб ще вісім тис. доз.