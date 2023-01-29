Вчені Центру Джона Іннеса в Норвічі в США відкрили рослинний токсин альбіцидин, на основі якого створять нові антибіотики. На думку дослідників, це дозволить їм зробити гігантський крок вперед до створення нової потужної лінійки антибактеріальних препаратів.

Зазначається, що альбіцидин впливає на бактерії зовсім інакше, ніж існуючі ліки.

– Нам не вдалося виявити будь-якої стійкості до альбіцидину в лабораторії. Ми думаємо, що бактеріям буде дуже важко розвинути до нього стійкість, – розповіли вчені.

Повідомляється, що альбіцидин виробляється бактеріальним збудником рослин під назвою Xanthomonas albilineans, який викликає у цукрового очерету згубну хворобу, відому як опік листя. Збудник використовує альбіцидин для нападу на рослину, але кілька десятиліть тому також було виявлено, що він дуже ефективний для знищення бактерій.

Зараз дивляться

За словами вчених, проблема полягала в тому, що в той час не було точно відомо, як саме альбіцидин атакує бактерії. Тому його не могли використовувати в якості основи для нових антибіотиків, щоб не викликати всілякі ускладнення в організмі людини.

– Ми повинні були точно визначити, як він вбиває бактерії. І це те, чого ми досягли зараз, – відзначають дослідники.

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що стійкість до антибіотиків стала однією з найбільших загроз для глобальної охорони здоров’я.

Невибіркове надмірне використання антибіотиків призвело до того, що у бактерій виробилася резистентність до них. Що, в свою чергу, призвело до збільшення медичних витрат, тривалості перебування в лікарні та смертності.