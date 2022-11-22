До кінця 2024 року близько 10 тис. сімейних лікарів пройдуть навчання за програмою “Послуги з психічного здоров’я на первинному рівні”.

Про це, зокрема, йшлося на зустрічі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Хансом Клюге, яка відбулася вчора, 21 листопада.

– Завдяки забезпеченню фінансування за контрактом НСЗУ збільшиться доступність такого роду послуг на первинному рівні для всіх категорій громадян, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

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Відзначається, що навчені за сертифікованою програмою ВООЗ сімейні лікарі будуть консультувати громадян, забезпечувати супровід і при необхідності лікування на первинному рівні або переадресовувати до фахівців і запобігати розвитку розладів психіки.

Повідомляється, що наразі більше 600 фахівців первинної ланки вже пройшли відповідне навчання. Планується, що у 2023 році необхідні знання у сфері психічного здоров’я отримають ще 3 тис. сімейних лікарів, а до завершення 2024 року – ще близько 10 тис.