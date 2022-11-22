Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

На первинному рівні: сімейні лікарі надаватимуть послуги з психічного здоров’я

22 Листопада 2022, 08:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
лікар
Джерело: Depositphotos

До кінця 2024 року близько 10 тис. сімейних лікарів пройдуть навчання за програмою “Послуги з психічного здоров’я на первинному рівні”.

Про це, зокрема, йшлося на зустрічі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Хансом Клюге, яка відбулася вчора, 21 листопада.

– Завдяки забезпеченню фінансування за контрактом НСЗУ збільшиться доступність такого роду послуг на первинному рівні для всіх категорій громадян, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Читайте також:
На первинному рівні: сімейні лікарі надаватимуть послуги з психічного здоров’яЯкщо потребуєте психологічної підтримки: телефони гарячих ліній

Зараз дивляться

Відзначається, що навчені за сертифікованою програмою ВООЗ сімейні лікарі будуть консультувати громадян, забезпечувати супровід і при необхідності лікування на первинному рівні або переадресовувати до фахівців і запобігати розвитку розладів психіки.

Повідомляється, що наразі більше 600 фахівців первинної ланки вже пройшли відповідне навчання. Планується, що у 2023 році необхідні знання у сфері психічного здоров’я отримають ще 3 тис. сімейних лікарів, а до завершення 2024 року – ще близько 10 тис.

Джерело
МОЗ
Теги
Медики МОЗ України психічні розлади
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь