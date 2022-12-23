Сьогодні, 23 грудня, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко і директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Аруп Банерджі підписали угоду про позику в розмірі €100 млн і угоду про безповоротний грант $10 млн від Глобального фінансового фонду.

Як повідомила пресслужба МОЗ, ці кошти забезпечать початкове фінансування нового проєкту у сфері відновлення системи охорони здоров’я – Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя (НЕАL), загальна вартість якого складе $500 млн.

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Відзначається, що наразі за підтримки Світового банку МОЗ України продовжує реалізацію двох великих проєктів у сфері охорони здоров’я:

Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей;

Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні.

Загальний обсяг позики Світового банку на ці проєкти становить $681,1 млн.

Повідомляється, що новий проєкт включатиме заходи щодо задоволення невідкладних потреб у сфері охорони психічного здоров’я та реабілітації.

Зокрема, будуть профінансовані заходи, спрямовані на впровадження ефективних реабілітаційних послуг та послуг у сфері психічного здоров’я. Це дозволить краще реагувати на нинішню кризову ситуацію і створювати кращі платформи для надання послуг в майбутньому.