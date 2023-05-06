Крихітний хлопчик, якого врятував польський офіцер, вже в руках лікарів. Йому надають кваліфіковану медичну допомогу.

Але мама малюка розуміє, що виграти час до приїзду швидкої допоміг польський прикордонник, який добре знав, як треба надавати немовлятам першу невідкладну допомогу. За це буде дякувати все життя.

На автомобільному прикордонному переході в Зосіні 3 травня близько опівночі з українського автобуса вибігла стривожена мати з маленькою дитиною на руках.

Вона кричала, що її однорічний синочок перестав дихати і посинів. Українська митниця тут же побігла по допомогу до польської прикордонної варти.

Подальші драматичні події зафіксувала камера спостереження.

Сержант прикордонної служби Матеуш Кондрат – офіцер Надбужанського відділу прикордонної служби, який здійснював пропуск на в’їзд до Польщі, негайно забрав дитину від матері, яка тремтіла.

– Він поклав маля животом на ліву руку. Потім кілька разів вдарив її по спині. Після реанімаційних заходів хлопчик прийшов до тями, – розказали у Надбужанському відділі прикордонної охорони Польщі.

У цей же час на місце події прибіг ще один офіцер із дефібрилятором. Через 15 хвилин прибула швидка допомога.

Вже притомного малюка разом з мамою доправили до Грубешовської лікарні. Тепер польські медики нададуть маленькому українцю всю необхідну допомогу.

Джерело і фото: Польська Прикордонна служба