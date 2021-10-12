На Рівненщині дітей почали вакцинувати від поліомієліту. Пунктом, де можна було зробити щеплення, став сільський ФАП.

У селі Велика Омеляна біля Рівного щеплення роблять усім дітям до 5 років. У черзі на вакцинацію стояли діти, які жодного разу не отримували щеплення від поліомієліту.

Після того, як у селі офіційно підтвердили цю хворобу у півторарічної дитини, більшість батьків вирішила не ризикувати здоров’ям своїх дітей та захистити їх.

Загалом у селі майже сотня дошкільнят, і половина з них невакциновані. Наприклад, батьки інфікованої дитини не дали згоду на її вакцинацію через релігійні погляди. В результаті у немовля виник парез ніг, який викликала інфекція.

Через спалах поліомієліту нещеплених дітей тепер не пускають на навчання. Їх перевели на дистанційку.

– Ми будемо планомірно відстежувати відсторонення дітей від навчального процесу перебування в організованих колективах, які не пройшли графік щеплень за календарем, – зазначив головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов.

Усіх дітей цієї громади мають вакцинувати впродовж двох тижнів. Медики проводять бесіди з батьками, які проти щеплень.

Вакцинувати малюків також планують з інших сіл. Усього в області зробити щеплення проти поліомієліту мають майже сімдесят тисяч дітей.

6 жовтня в Україні повідомили про випадок поліомієліту у півторарічної дитини. У неї паралізувало нижні кінцівки. Дитину лікували близько трьох тижнів, але кінцівки досі не рухаються.

Також поліомієліт виявили у ще шістьох дітей з цієї сім’ї. Але вони почуваються здоровими. Нині дитина перебуває вдома. Лікарі не дають жодних прогнозів щодо того, чи зможе вона ходити.