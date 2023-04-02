Під час війни на Рівненщині кількість випадків туберкульозу зросла на 21%, повідомив директор обласного фтизіопульмонологічного центру Федір Аврука.

“- Якщо взяти за основу 2021 рік, то в 2022 році ми спостерігаємо за даними Центру громадського здоров’я, у виявленні туберкульозу спостерігається приріст на 21%. Це стосується вперше зареєстрованих осіб, які раніше не мали до того відношення, – уточнив він.

Лікар розповів, що в області є флюоромобілі, які виїжджають робити рентген в будь-яку точку Рівненщини. Під час виїздів виявляється немало підозр на туберкульоз.

В області також функціонує доставка системи біологічного матеріалу, функціонують апарати, які за 72 години виявляють хворобу.

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Хто у групі ризику

Групи ризику на сьогодні розширились і війна внесла свої корективи.

– У них зараз військовослужбовці, ВПО, які перебувають у компактних місцях перебування. Ну і ті групи ризику, які були раніше — алко- та наркозалежні люди, – повідомив директор центру.

Профілактика

Щоб запобігти розповсюдженню туберкульозу Федір Аврука радить щороку обов’язково проходити флюорографію, а людям з групи ризику — два рази на рік, як мінімум.

Також важливо дотримуватися здорового способу життя, раціонально харчуватися та уникати переохолодження, лікувати хронічних захворювань тощо.