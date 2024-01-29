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На Рівненщині перевищено епідпоріг на грип та ГРВІ на 34%: деякі школи працюватимуть дистанційно

29 Січня 2024, 17:33
Марина Мелехова редактор
дитина, ГРВІ, дитина хворіє
Джерело: Depositphotos

У Рівненській області зафіксовано значне зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції, епідпоріг перевищено на 34%.  Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Статистика захворювань

За минулий тиждень майже 9,5 тис. жителів Рівненщини захворіли на грип та ГРВІ. Це на 35% більше, ніж за попередні сім днів.

Крім того, зросла кількість госпіталізацій, пов’язаних з гострими респіраторними хворобами. Наразі більшість постраждалих – це діти.

Зараз дивляться

– Рівень захворюваності високий та перевищує епідемпоріг на 34%, – підсумував начальник Рівненської обласної військової адміністрації.

Дистанційне навчання

Щоб запобігти поширенню інфекції, шість шкіл Рівненщини перейшли на дистанційне навчання. А саме: Рівненський ліцей № 7, Рафалівський Петропавлівський, Людинський, Зносицький, Пісківський ліцеї та Костопільський ліцей № 6.

Олександр Коваль сказав, що наразі епідеміологічна ситуація не потребує запровадження карантину, а  також нагадав про дотримання маскового режиму і вакцинацію.

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Джерело: Рівненська обласна військова адміністрація

Теги
вірус грипу грві Дистанційне навчання медична допомога Рівненська область статистика хвороби
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