У парламенті Нової Зеландії пройшов остаточне друге читання закон, мета якого зробити країну “бездимною” вже до 2025 року. Повідомляється, що закон набере чинності в 2023 році.

Як заявила при ухваленні закону заступник міністра охорони здоров’я Айеша Веррол, тисячі людей будуть жити довше і будуть більш здоровими, а система охорони здоров’я отримає на $5 млрд більше, оскільки не потрібно буде лікувати хвороби, викликані курінням, такі як численні види раку, інфаркти, інсульти, ампутації.

Повідомляється, що Нова Зеландія перша ввела неухильно підвищується вік для куріння, щоб позбавити осіб віком 14 років і молодше можливості легально купувати сигарети.

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Відзначається, що законом обумовлена і низка інших заходів, спрямованих на те, щоб зробити куріння менш доступним і доступним. Зокрема, йдеться про різке скорочення дозволеної кількості нікотину в тютюнових виробах і про примус до їхнього продажу тільки через спеціалізовані тютюнові магазини, а не в магазинах на розі і в супермаркетах.

Повідомляється, що кількість магазинів, яким за законом дозволено продавати сигарети, скоротиться вдесятеро у порівнянні з існуючим рівнем — з 6 000 до 600 по всій країні. Однак новий закон не обмежує продаж вейпів.

Дані, опубліковані в листопаді, показали, що число завзятих курців в Новій Зеландії впало до 8% в порівнянні з 9,4% в минулому році, що є найнижчим показником з моменту початку його реєстрації.