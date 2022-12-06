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На рівні закону: парламент Індонезії заборонив секс поза шлюбом

6 Грудня 2022, 16:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
секс
Джерело: Depositphotos

Парламент Індонезії ухвалив закон, який забороняє секс поза шлюбом із внесенням відповідних поправок до кримінального кодексу.  Дія закону поширюється як на індонезійців, так і на приїжджих туристів.

– Ми зробили все можливе, щоб врахувати важливі питання і різні думки, які обговорювалися, – зазначила міністр юстиції і прав людини Ясонна Лаолі.

Однак, за її словами, час було ухвалити історичне рішення і відмовитися від колоніального кримінального кодексу, що дістався у спадок. Зазначається, що перехід від старого кодексу до нового займе не більше трьох років.

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Повідомляється, що секс поза шлюбом буде каратися роком тюремного ув’язнення, а співжиття — шістьма місяцями, але звинувачення повинні грунтуватися на поліцейських звітах, поданих супругами, батьками або дітьми.

Зазначається, що схвалення отримано навіть після того, як бізнес-групи попередили, що це може завдати шкоди іміджу Індонезії як туристичного та інвестиційного напрямку.

Джерело
The Guardian
Теги
Індонезія Закон Парламент Секс
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