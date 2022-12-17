В Україні планується створити три міжрегіональні лабораторії першого (експертного) рівня, в яких проводитимуть повний спектр клініко-лабораторних та специфічних досліджень в сфері трансплантології. Для них уже закупили відповідне обладнання, повідомили в Українському центрі трансплант-координації.
У них будуть проводитись високоточні імуногенетичні дослідження і, зокрема, дослідження, спрямовані на визначення сумісності між потенційним донором та реципієнтом.
Одна з таких лабораторій буде у лікарні Першого медичного об’єднання Львова, а також у Києві (НДСЛ Охматдит) і в Миколаєві (Миколаївська обласна клінічна лікарня).
– Вибір регіональних локацій і клінічних баз для лабораторій відбувся після збору та аналізу інформації про матеріально-технічне та кадрове забезпечення декількох сотень лабораторій по всій Україні, – сказано у повідомленні.
У 2021 році Центр трансплант-координації ініціював створення міжрегіональних лабораторій. У держбюджеті нинішнього року заклали кошти на закупівлю необхідного обладнання.
– Слід зауважити, трансплантація і зараз має лабораторний супровід. Але деякі види досліджень проводять лише в столиці, в регіонах використовують застарілі методики, – повідомив гендиректор УЦТК Дмитро Коваль.
Саме тому створення лабораторій першого рівня – це і про якість трансплантацій, їх ефективність і про зручність для медиків та пацієнтів.
Обладнання вже починає надходити до лабораторій. Наразі розпочинається процес його встановлення, налагодження і валідації з одночасним навчанням фахівців, який триватиме до кінця весни 2023 року. Очікується, що лабораторії першого рівня повноцінно запрацюють з осені наступного року.