В Україні планується створити три міжрегіональні лабораторії першого (експертного) рівня, в яких проводитимуть повний спектр клініко-лабораторних та специфічних досліджень в сфері трансплантології. Для них уже закупили відповідне обладнання, повідомили в Українському центрі трансплант-координації.

У них будуть проводитись високоточні імуногенетичні дослідження і, зокрема, дослідження, спрямовані на визначення сумісності між потенційним донором та реципієнтом.

Одна з таких лабораторій буде у лікарні Першого медичного об’єднання Львова, а також у Києві (НДСЛ Охматдит) і в Миколаєві (Миколаївська обласна клінічна лікарня).

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