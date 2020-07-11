На судні Софія, яке встало на рейд в порту Південний, в більшості членів команди виявили коронавірус.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді в Офісі президента України.
У МОЗ повідомили, що хворі перебувають під наглядом лікарів, увесь екіпаж – на ізоляції. Також визначено маршрути в разі потреби госпіталізації.
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Судно під прапором Ліберії мало слідувати в порт Миколаїв, але наразі перебуває на карантині.
Червоний та зелений список МОЗ
В Україні діє червоний і зелений списки країн через ситуацію з коронавірусом в світі.
Громадянам, які приїхали із зеленої зони самоізоляція не потрібна.
Ті хто повернувся із червоної зони повинні пройти 14-денну обсервацію.