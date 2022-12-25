41 генератор вартістю близько $500 тис. доставили на потреби медичних установ України представники бізнесу Казахстану. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Генератори, зокрема, були передані в області, які знаходяться під атаками російських агресорів — в Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші регіони, – йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що в умовах відключень електроенергії кожен генератор – це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій.

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Зазначається, що партія генераторів була доставлена завдяки роботі міжпарламентської групи дружби Україна-Казахстан під головуванням народного депутата Сергія Нагорняка.