Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

На суму більше $500 тис.: казахський бізнес передав 41 генератор для медустанов України

25 Грудня 2022, 13:25
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гельмінт, операція
Джерело: Depositphotos

41 генератор вартістю близько $500 тис. доставили на потреби медичних установ України представники бізнесу Казахстану. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Генератори, зокрема, були передані в області, які знаходяться під атаками російських агресорів — в Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші регіони, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:
мртУ МОЗ пояснили, хто може безкоштовно обстежитися на МРТ та КТ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що в умовах відключень електроенергії кожен генератор – це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій.

Зараз дивляться

Зазначається, що партія генераторів була доставлена завдяки роботі міжпарламентської групи дружби Україна-Казахстан під головуванням народного депутата Сергія Нагорняка.

Джерело
МОЗ
Теги
відключення світла Казахстан Лікарні МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь