Україна і Японія підписали угоду про надання уряду нашої країни гранту непроєктного типу на закупівлю критично важливого обладнання для українських лікарень. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Повідомляється, що на рахунок відомства з охорони здоров’я вже перераховано 300 млн японських ієн (понад $2 млн), які найближчим часом будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів, а також на навчання медиків.

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Зазначається, що з початку війни Японія вже надала потужну підтримку медичній системі України. Так, навесні від японської компанії Fujifilm надійшли ультрапортативні рентгенівські системи, завдяки яким здійснюється своєчасний скринінг туберкульозу у внутрішніх переселенців.

– Обладнання поліпшило доступ до сучасної діагностики легеневих захворювань, включаючи виявлення туберкульозу, – наголошується в повідомленні.

Також напередодні, в 2014 і 2015 роках, уряд Японії надавав Україні гранти непроєктного типу на закупівлю спеціального обладнання для лікарень і дослідницьких установ, йдеться в повідомленні МОЗ.