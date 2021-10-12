Летальний результат від важких ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, – такий посмертний діагноз медики поставили вагітній на терміні 22 тижні. Жінці було 39 років.

Про це під час чергового засідання Чернігівської міської ради повідомив генеральний директор міської лікарні №2 Владислав Кухар.

За його словами, пацієнтка занадто пізно звернулася за медичною допомогою, коли захворювання увійшло в незворотну стадію. Як з’ясувалося, вона не була щеплена від коронавірусної інфекції.

– Незважаючи на те, що медики наполегливо рекомендують робити щеплення проти цієї смертельно небезпечної інфекції, все ж спостерігається нічим не виправдана реакція опору, мовляв, вагітним вакцинуватися небезпечно. Тому і зростає ризик тяжкого перебігу коронавірусу, – зазначили медики лікарні.

Як повідомив Владислав Атрошенко, наразі в медустановах міста зайнято 93% коронавірусних ліжок. Йдеться про 239 госпіталізованих. Якщо цей показник досягне 350, в місті буде оголошений локдаун, уточнив генеральний директор лікарні.

А між тим, Covid-19 може мати найсумніші наслідки для всіх без винятку. Але, як показують наукові дослідження, для вагітних жінок ситуація в разі зараження може бути ще гірше: хвороба значно збільшує ймовірність їх госпіталізації, передчасних пологів і навіть летального результату.

Захист від усього цього пропонують вакцини проти Covid-19. Однак рівень вакцинації вагітних жінок вперто залишається на низькому рівні. Згідно з даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), тільки 31% вагітних жінок були вакциновані станом на середину вересня.