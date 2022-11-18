У Дніпрі медики рятують бійця ЗСУ, який отримав майже 70% опіків тіла. Про це повідомляє Відкритий із посиланням на департамент охорони здоров’я Дніпровської міськради.

48-річний Володимир із Вінницької області отримав поранення під час виконання бойового завдання. Внаслідок вибуху він був контужений і сильно обпалений.

Вогонь охопив майже все тіло. У чоловіка вражені слух та дихальні шляхи. Боєць пережив першу тяжку операцію, попереду ще тривале лікування.

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Медики продовжують боротися за життя військовослужбовця. Біля нього постійно чергує дружина, яка приїхала одразу, як дізналася про поранення чоловіка. Вдома на батька чекають троє дітей.

Джерело: Відкритий