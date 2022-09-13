В американському окрузі Лос-Анджелес офіційно підтверджена смерть від мавпячої віспи. Про це в понеділок, 12 вересня, повідомили в окружному департаменті охорони здоров’я. Це перший летальний результат від вірусу в США.

Зв’язок смерті з вірусом віспи мавп підтвердили і Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC). Там заявили, що у пацієнта була сильно ослаблена імунна система, його госпіталізували.

У відомстві уточнили, що додаткової інформації не оприлюднюватимуть.

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– Особам з важким імунодефіцитом, які підозрюють, що у них віспа мавп, рекомендується якомога раніше звертатися по медичну допомогу та лікування і залишатися під наглядом лікаря під час хвороби, — йдеться в пресрелізі.

За словами професора відділення інфекційних захворювань в медичному центрі Університету Вандербільта Вільяма Шаффнера, ослаблена імунна система людини не може контролювати вірус, який розмножується неконтрольованим чином, уражаючи кілька систем органів і викликаючи їхню дисфункцію.

Зазначається, що смертність від мавпячої віспи вкрай рідкісна і часто вражає немовлят, вагітних жінок і людей з ослабленою імунною системою, наприклад із ВІЛ.

За даними CDC, цього року в США було зареєстровано майже 22 тис. випадків ймовірної або підтвердженої віспи мавп. Найбільше – в Каліфорнії – 4 300.

Наголошується, що в усьому світі внаслідок цього спалаху було зареєстровано майже 58 тис. випадків захворювання і 18 підтверджених випадків смерті.