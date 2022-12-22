Влада Китаю має намір перейти до більш вузького визначення причин смертей від Covid-19, щоб скоротити статистику летальності в міру збільшення кількості нових випадків коронавірусної інфекції.

Про те, що цей процес вже запущений, свідчить нульова констатація смертності в результаті зараження на Covid-19 цього тижня, хоча повідомлення свідчать про перевантаженість лікарень і крематоріїв.

Повідомляється, що експерт з інфекційних захворювань, професор Ван Гуйцян заявив, що Національна комісія охорони здоров’я нещодавно переглянула свої керівні принципи, щоб науково і об’єктивно відображати смерті, викликані пандемією коронавірусу.

Зараз дивляться

За його словами, смерть від коронавірусу буде класифікуватися як така тільки в разі пневмонії і дихальної недостатності.

– Смерті, викликані іншими захворюваннями, такими як серцево-судинні або цереброваскулярні захворювання і серцеві напади, не класифікуються як смерті, викликані коронавірусом, — сказав Ван.

Зазначається, що новий метод суперечить керівництву Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), в якому йдеться, що багато країн тепер використовують надлишкову смертність як більш точну міру істинного впливу пандемії.

Надмірна смертність визначається як різниця загального числа смертей в умовах кризи в порівнянні з очікуваними в нормальних умовах.

За даними ВООЗ, на надлишкову смертність від Covid-19 припадає як загальна кількість смертей, безпосередньо пов’язаних з вірусом, так і непрямий вплив, такий, наприклад, як дефіцит основних медичних послуг.

За цими критеріями новий китайський метод підрахунку смертей від Covid-19, що виключає основні захворювання, ускладнить порівняння смертності з іншими країнами.