Сьогодні, 20 листопада, Національна комісія охорони здоров’я Китаю повідомила про першу за майже пів року, з 26 травня, смерть від Covid-19.

Повідомляється, що померлий — 87-річний пекінець. Таким чином загальна кількість загиблих від коронавірусу досягла 5 227 осіб. Попередня смерть була зареєстрована в Шанхаї, під час весняного сплеску захворюваності.

Так само стало відомо, що станом на 20 листопада в Китаї 24 215 нових випадків, виявлених за попередні 24 години, переважна більшість з яких безсимптомні.

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Відзначається, що загальний рівень вакцинації в країні становить понад 92% жителів, які отримали хоча б одну дозу. Цей показник значно нижчий серед людей похилого віку, особливо старше 80 років, де він становить лише 65%.

Ця вразливість вважається однією з причин, чому Китай тримає свої кордони закритими і дотримується жорсткої політики нульового Covid-19, яка спрямована на знищення інфекцій за допомогою блокувань, карантину, відстеження випадків і масового тестування, незважаючи на негативний вплив на нормальне життя, економіку і зростання суспільного невдоволення владою.

Влада Китаю заявляє, що такий жорсткий підхід окупився набагато меншим числом випадків захворювань і смертей, ніж в інших країнах, наприклад, таких як США.