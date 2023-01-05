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На тлі слабкого інтересу до вакцинації: щодня в Польщі реєструють понад 50 тис. хворих на грип

5 Січня 2023, 15:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
На тлі слабкого інтересу до вакцинації: щодня в Польщі реєструють понад 50 тис. хворих на грип
Джерело: Depositphotos

За даними МОЗ Польщі, щодня в країні офіційно реєструють понад 50 тис. нових випадків грипу. В основному хворіють діти і люди похилого віку.

Лікарі відзначають, що це захворювання важко переносять всі, але воно особливо небезпечно для найменших, а також для літніх, що мають супутні захворювання (гіпертонію, цукровий діабет).

Повідомляється, що грип загострює інші захворювання, а також може викликати ускладнення: менінгіт, вірусну пневмонію або міокардит, що призводить до аритмії серця і навіть смерті.

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За словами польських медиків, вони також діагностують у пацієнтів респіраторно-синцитіальний вірус, багато бактеріальних інфекцій і випадків скарлатини.

– Перші симптоми всіх цих захворювань дуже схожі: висока температура, кашель, нежить, слабкість. Тести можуть швидко визначити, чим хворий пацієнт, – роз’яснюють лікарі.

За їхніми словами, вакцинація проти грипу в цьому сезоні почалася дуже рано, але багато хто все одно не встигли зробити щеплення. Лікарі нарікають, що інтерес до вакцинації, незважаючи на пережиту пандемію коронавірусу, незначний.

Джерело: Ukrayina.pl

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Вакцинація Грип Польща статистика
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