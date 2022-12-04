Китайська влада в суботу, 3 грудня, оголосила, що у великих містах, таких як Шеньчжень і Пекін, більше не потрібні негативні тести на Covid-19 для проїзду в громадському транспорті.

Повідомляється, що це невелике послаблення вимог до тестування відбувається навіть тоді, коли щоденні вірусні зараження досягають майже рекордного рівня.

На думку експертів, подібні рішення – реакція влади на протести жителів, що розгораються по всій країні, коли люди розчаровані дотриманням жорстких антивірусних обмежень вже четвертий рік, в той час як решта світу відкрилася.

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Повідомляється, що влада Пекіна і Шеньчжень заявила, що пасажирам більше не потрібно показувати негативний результат тесту на Covid-19, щоб користуватися громадським транспортом, а також при вході в аптеки, парки і туристичні пам’ятки.

Однак негативний результат, отриманий протягом останніх 48 годин, все ще потрібен для входу в такі місця, як торгові центри, які поступово знову відкрилися з багатьма ресторанами та закусочними, що надають послуги на винос.

Уряд повідомив про 33 018 нових випадків коронавірусної хвороби за останні 24 години, у тому числі 29 085 без симптомів.