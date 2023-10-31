Спалах гепатиту А на Вінниччині було визнано надзвичайною ситуацією на рівні області. Для боротьби з цією хворобою залучено лікарів-епідеміологів, фахівців з лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту.

28 жовтня на Вінниччину прибула команда МОЗ на чолі з головним державним санітарним лікарем Ігорем Кузіним.

Станом на 31 жовтня у лікарнях області проходять лікування 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали. Але протиепідемічні заходи у регіоні посилено:

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тимчасово обмежено продаж товарів домашнього виробництва на ринках;

додаткові перевірки проводять на підприємствах, які обслуговують населення і працюють з продуктами харчування;

заборонено продуктові ярмарки і масові заходи;

введено дистанційне навчання дітей у Вінниці;

посилено контроль за прибиранням і дезінфекцією громадського транспорту.