Спалах гепатиту А на Вінниччині було визнано надзвичайною ситуацією на рівні області. Для боротьби з цією хворобою залучено лікарів-епідеміологів, фахівців з лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту.
28 жовтня на Вінниччину прибула команда МОЗ на чолі з головним державним санітарним лікарем Ігорем Кузіним.
Станом на 31 жовтня у лікарнях області проходять лікування 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали. Але протиепідемічні заходи у регіоні посилено:
Зараз дивляться
- тимчасово обмежено продаж товарів домашнього виробництва на ринках;
- додаткові перевірки проводять на підприємствах, які обслуговують населення і працюють з продуктами харчування;
- заборонено продуктові ярмарки і масові заходи;
- введено дистанційне навчання дітей у Вінниці;
- посилено контроль за прибиранням і дезінфекцією громадського транспорту.
Для запобігання подальшому поширенню інфекції в області проводиться вакцинація осіб, які контактували з хворими на гепатит А. Зокрема, у регіон доставлено 1 100 доз вакцини ВГА.
Наразі триває розслідування для визначення чотирьох імовірних факторів, що вказують на джерела інфекції.