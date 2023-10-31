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На Вінниччині через спалах гепатиту А оголошено надзвичайну ситуацію

31 Жовтня 2023, 16:59
Марина Мелехова редактор
Аналізи, лікар, медики, лікарня
Джерело: Unsplash

Спалах гепатиту А на Вінниччині було визнано надзвичайною ситуацією на рівні області.  Для боротьби з цією хворобою залучено лікарів-епідеміологів, фахівців з лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту.

28 жовтня на Вінниччину прибула команда МОЗ на чолі з головним державним санітарним лікарем Ігорем Кузіним.

Станом на 31 жовтня у лікарнях області проходять лікування 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали. Але протиепідемічні заходи у регіоні посилено:

Зараз дивляться
  • тимчасово обмежено продаж товарів домашнього виробництва на ринках;
  • додаткові перевірки проводять на підприємствах, які обслуговують населення і працюють з продуктами харчування;
  • заборонено продуктові ярмарки і масові заходи;
  • введено дистанційне навчання дітей у Вінниці;
  • посилено контроль за прибиранням і дезінфекцією громадського транспорту.

Для  запобігання подальшому поширенню інфекції в області проводиться вакцинація осіб, які контактували з хворими на гепатит А. Зокрема, у регіон  доставлено 1 100 доз вакцини ВГА.

Наразі триває розслідування для визначення чотирьох імовірних факторів, що вказують на джерела інфекції.
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Джерело
МОЗ
Теги
Гепатит епідемія МОЗ України хвороба
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