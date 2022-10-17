В рамках 18-ї хвилі проєкту Україна в умовах війни соціологічною групою Рейтинг було проведено чергове дослідження психологічних маркерів, зокрема, рівнів життєстійкості та психологічного виснаження.

Відзначається, що українці на восьмому місяці війни демонструють хороший рівень життєстійкості (3.9 з 5). Складові цього показника, психологічна стійкість (3.9) і підтримка фізичного здоров’я (3.7), не зазнали істотних змін, якщо порівняти з червнем.

За словами соціологів, відносно високий показник психологічної стійкості забезпечується насамперед інтересом до того, що відбувається навколо (4.5), планами на майбутнє (4.2), нормальним харчуванням (4.2), відсутністю жалю про минуле (4.1) і впевненістю в своїх рішеннях (4.0).

Зараз дивляться

При цьому найбільше сьогодні українці страждають від втоми (тільки 34% її не відчувають) і нестачі повноцінного сну (тільки 47% мають повноцінний сон).

З’ясувалося також, що жінки мають більш низький рівень життєстійкості, ніж чоловіки. Більш низький рівень життєстійкості фіксується у наймолодших і людей старшого віку. При цьому наявність роботи позитивно впливає на життєстійкість.

– Як і в попередньому дослідженні, підтверджується гіпотеза про те, що війна фізично виснажила більше, а психологічна витривалість поки що залишається відносно стійкою, – зазначають соціологи.

За їхніми словами, в українців, незважаючи на восьмий місяць війни, все ще вистачає фізичних і моральних сил жити в складних умовах, працювати, допомагати, воювати.

Рівень психологічного виснаження

Як відзначають соціологи, динаміка дослідження емоційних станів за період з березня по жовтень 2022 показує, що зміни в повсякденній оцінці власного емоційного напруження незначні.

Пік напруги спостерігався на початку квітня 2022 року (3.5), в червні йшло поступове зниження рівня стресового стану (3.3), в жовтні відзначена фіксація на тому ж рівні (3.3).

У спокійному і дуже спокійному стані перебувають 24% українців. У напруженому і дуже напруженому – 40%. За словами соціологів, це відносно невисокий показник для воєнного часу.

– Напруженість зростає з віком, тому що, ймовірно, звужуються можливості подбати про себе, матеріальні та інші ресурси. Також вона частіше притаманна жінкам та особам, які змінювали місце проживання, – зазначають фахівці.

На їхню думку, моніторинг емоційних станів, рівня життєстійкості та психологічного виснаження з березня по жовтень 2022 року показав, що в цілому українці змогли утримати і стабілізувати свій психологічний та емоційний стан, знайти достатню компетентність у подоланні стресових подій військового життя.