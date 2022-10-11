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На випадок перебоїв з постачанням: який запас води повинен бути під час війни

11 Жовтня 2022, 10:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вода
Джерело: Depositphotos

Фахівці КП Чернігівводоканал розповіли про те, який запас води має бути під час війни на випадок перебоїв з водопостачанням через бойові дії чи обстріли.

– Одній дорослій людині потрібно на добу три літри питної води (включно із рідиною, яку споживаємо з їжею), 10-12 літрів для гігієни і для приготування їжі, – йдеться в повідомленні.

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Фахівці рекомендують розрахувати запас води для використання вдома відповідно до кількості членів вашої родини.

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Також рекомендується упевнитися, що у вас є запас води для себе і сім’ї мінімум на 72 години.

Джерело: Суспільне Чернігів

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