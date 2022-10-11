Фахівці КП Чернігівводоканал розповіли про те, який запас води має бути під час війни на випадок перебоїв з водопостачанням через бойові дії чи обстріли.
– Одній дорослій людині потрібно на добу три літри питної води (включно із рідиною, яку споживаємо з їжею), 10-12 літрів для гігієни і для приготування їжі, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:Вода з-під крана та пакетований чай – чи безпечно це
Фахівці рекомендують розрахувати запас води для використання вдома відповідно до кількості членів вашої родини.
Зараз дивляться
Також рекомендується упевнитися, що у вас є запас води для себе і сім’ї мінімум на 72 години.
Джерело: Суспільне Чернігів