Фахівці КП Чернігівводоканал розповіли про те, який запас води має бути під час війни на випадок перебоїв з водопостачанням через бойові дії чи обстріли.

– Одній дорослій людині потрібно на добу три літри питної води (включно із рідиною, яку споживаємо з їжею), 10-12 літрів для гігієни і для приготування їжі, – йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують розрахувати запас води для використання вдома відповідно до кількості членів вашої родини.

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Також рекомендується упевнитися, що у вас є запас води для себе і сім’ї мінімум на 72 години.

Джерело: Суспільне Чернігів