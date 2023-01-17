Низка найбільших клінік в Україні, які спеціалізуються на лікуванні безпліддя, запускають програми для задоволення нового попиту: військовослужбовців і жінок заохочують безкоштовно заморожувати свою сперму або яйцеклітини на випадок важкого поранення або загибелі на фронті.

…Українка Наталія дізналася про загибель свого чоловіка через дві години після того, як він отримав смертельне поранення в голову. Але вона підготувалася до такого повороту подій: пара заморозила сперму Віталія, коли він був вдома під час ротації. Тепер жінка має намір поодинці зачати і виносити дитину.

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В емоційному зверненні в соціальних мережах, написаному через місяць після смерті чоловіка, вона закликала інші пари оформити той самий страховий поліс, поки не пізно…

Повідомляється, що клініки пропонують великі знижки на програми штучного зачаття, які зазвичай коштують від $1 300-4 000. Найбільш нужденні отримують лікування безкоштовно.

Медики назвали ініціативу “Нація-герой”, натякаючи на зростаюче число дітей, зачатих від загиблих або серйозно поранених батьків.