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На захисті життів: Зеленський привітав українських медиків з їхнім професійним святом

27 Липня 2023, 10:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Сьогодні, 27 липня, у День медичного працівника, Президент України привітав співвітчизників, які присвятили своє життя одній із найгуманніших професій у світі.

– Сьогодні день тих людей, чия професія – бути захистом життя. День українських медичних працівників і працівниць. Усіх наших лікарів, усіх наших медичних сестричок, усіх наших бойових медиків, – зазначив Президент.

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Володимир Зеленський висловив упевненість, що саме в цій роботі найкраще видно, що таке цивілізованість, що таке людяність, як люди вміють жити й працювати заради інших людей.

– Я дякую вам, шановні українські медики, за ваш професіоналізм, за ваше служіння та за кожне врятоване вами життя! – сказав Зеленський.

Джерело: Zelenskiy/Official

Теги
Володимир Зеленський Медики Привітання Свято
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