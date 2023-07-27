Сьогодні, 27 липня, у День медичного працівника, Президент України привітав співвітчизників, які присвятили своє життя одній із найгуманніших професій у світі.
– Сьогодні день тих людей, чия професія – бути захистом життя. День українських медичних працівників і працівниць. Усіх наших лікарів, усіх наших медичних сестричок, усіх наших бойових медиків, – зазначив Президент.
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Володимир Зеленський висловив упевненість, що саме в цій роботі найкраще видно, що таке цивілізованість, що таке людяність, як люди вміють жити й працювати заради інших людей.
– Я дякую вам, шановні українські медики, за ваш професіоналізм, за ваше служіння та за кожне врятоване вами життя! – сказав Зеленський.
Джерело: Zelenskiy/Official