У селищі Дубове Тячівського району Закарпаття медики реанімували тримісячну дівчинку, у якої зупинилося дихання. Випадок був складним, але фельдшер екстренки і лікарка діяли професійно та швидко.

Кожна секунда мала значення

Опівдні до пункту постійного базування екстреної медичної допомоги в селищі Дубове вбігли стривожені чоловік з жінкою. Мати притискала до себе немовля, яке не подавало ознак життя.

У той день чергувала бригада у складі фельдшера Михайла Магули і водія Віталія Леспуха.

Медик зрозумів – рахунок іде на секунди.

За словами матері, дитина спала у ліжечку, перекинулася на живіт, посиніла і припинила дихати. Мама не розгубилася, негайно почала робити натискання на грудну клітку дитини, результату не було. Тоді вони з чоловіком помчали по допомогу.

Фельдшер і лікарка місцевої лікарні Василина Руснак, яка долучилася до порятунку дитини, розпочали інтенсивні реанімаційні заходи.

Усі разом боролися за життя маленької дівчинки.

Сила згуртованості та професіоналізму

– Лише через 20 хвилин нам вдалося відновити дихання маленької та стабілізувати її стан, – розповідає Михайло Магула.

За його словами, коли переконалися, що дівчинка дихає, всі, хто перебував у кімнаті, відчули невимовне полегшення. Що вже казати про батьків.

У стабільному стані дитину разом із мамою доставили до Тячівської районної лікарні. Там додаткові обстеження допоможуть зрозуміти, що сталося і запобігти таким випадкам надалі.

На своїй сторінці у соціальних мережах працівники Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги написали:

– Разом ми врятували маленьке життя, і цей досвід завжди нагадуватиме про силу згуртованості та професіоналізму.

Джерело: 103 Закарпаття