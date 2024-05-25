Лікарі Закарпатської обласної дитячої лікарні врятували новонароджене немовля, внутрішні органи якого були вивернуті назовні. Ця надзвичайно важка вада розвитку плода називається гастрошизисом.

Діагноз гастрошизис вимагає термінової операції

У таких випадках дитині може допомогти вижити лише термінова операція.

Її блискуче провів дитячий хірург Андрій Чернов.

Оперативне втручання ускладнювало те, що розмір та об’єм черевної порожнини були замалі для занурення органів, що розвивалися назовні.

Хірург застосував високотехнологічну методику – і за дві години команда впоралася із складним завданням.

Далі передали естафету порятунку колективу відділення реанімації та інтенсивної терапії для новонароджених.

Його завідувач Роман Переходько разом із реанімаційною командою забезпечили умови і для підтримки життєво важливих органів та систем, і для відновлення функцій шлунково-кишкового тракту малюка.

Врятували, виходили і дали шанс на здорове життя

Зараз малюк набирається сил під пильним наглядом медиків Неонатального центру обласної дитячої лікарні.

Хлопчик народився на 30-му тижні вагітності з вагою 1500 грамів і з вродженою вадою передньої черевної стінки – гастрошизисом. У животі крихітки зяяв величезний отвір, через який випадали кишківник, шлунок та печінка.

Виїзна неонатологічна бригада в першу добу життя доставила новонародженого в Закарпатську обласну дитячу лікарню (Мукачево), де фахівці реанімації новонароджених і хірургічного відділення одразу ж прооперували його.

Вроджену ваду лікарям вдалося скоригувати, відновити цілісність передньої черевної стінки та стабілізувати роботу внутрішніх органів.

Життю дитини тепер нічого не загрожує.

Джерело і фото: Закарпатська обласна дитяча лікарня