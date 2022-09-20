Учора ввечері о 21.14 на диспетчерський пульт Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик із с. Богдан Рахівського району, що рятувальники спускають з гір двох туристів із переохолодженням і потрібна медична допомога.

За кілька хвилин бригада екстреної допомоги була на місці.

Як з’ясувалося, двоє київських туристів – 22-річний юнак та 20-річна дівчина, повідомили службу ДСНС, що через складні погодні умови (дощ, сильний вітер, низька температура) потребують допомоги.

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Рятувальники розшукали туристів, надали першу допомогу і передали медикам швидкої.

У обох мандрівників були ознаки переохолодження. Фельдшер провела всі необхідні маніпуляції для покращення стану пацієнтів, і їх доправили до Рахівської районної лікарні.

Після того, як туристи відігрілися і їх стан нормалізувався, вони відмовились від госпіталізації і покинули медзаклад.

Лікарі екстреної медичної допомоги нагадують ознаки та симптоми переохолодження:

Тремтіння

Зниження фізичної активності

Нечітка мова або бурмотіння

Повільне, поверхневе дихання

Слабке наповнення пульсу

Незграбність або відсутність координації

Сонливість

Сплутаність свідомості або втрата пам’яті

Втрата свідомості

Яскраво-червона/синя холодна шкіра.

ДСНС України просить не ходити в гори через складні погодні умови. Це небезпечно для життя!

Джерело: Закарпатье 103, ДСНС Украины