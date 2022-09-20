Учора ввечері о 21.14 на диспетчерський пульт Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик із с. Богдан Рахівського району, що рятувальники спускають з гір двох туристів із переохолодженням і потрібна медична допомога.
За кілька хвилин бригада екстреної допомоги була на місці.
Як з’ясувалося, двоє київських туристів – 22-річний юнак та 20-річна дівчина, повідомили службу ДСНС, що через складні погодні умови (дощ, сильний вітер, низька температура) потребують допомоги.
Рятувальники розшукали туристів, надали першу допомогу і передали медикам швидкої.
У обох мандрівників були ознаки переохолодження. Фельдшер провела всі необхідні маніпуляції для покращення стану пацієнтів, і їх доправили до Рахівської районної лікарні.
Після того, як туристи відігрілися і їх стан нормалізувався, вони відмовились від госпіталізації і покинули медзаклад.
Лікарі екстреної медичної допомоги нагадують ознаки та симптоми переохолодження:
- Тремтіння
- Зниження фізичної активності
- Нечітка мова або бурмотіння
- Повільне, поверхневе дихання
- Слабке наповнення пульсу
- Незграбність або відсутність координації
- Сонливість
- Сплутаність свідомості або втрата пам’яті
- Втрата свідомості
- Яскраво-червона/синя холодна шкіра.
ДСНС України просить не ходити в гори через складні погодні умови. Це небезпечно для життя!
Джерело: Закарпатье 103, ДСНС Украины