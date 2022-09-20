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На Закарпатті врятували в горах двох туристів з Києва від переохолодження

20 Вересня 2022, 20:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
скорая помощь
Джерело: Depositphotos

Учора ввечері о 21.14 на диспетчерський пульт Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик із с. Богдан Рахівського району, що  рятувальники спускають з гір двох туристів із переохолодженням і потрібна медична допомога.

За кілька хвилин бригада екстреної допомоги була на місці.

Як з’ясувалося, двоє київських туристів – 22-річний юнак та 20-річна дівчина, повідомили службу ДСНС, що через складні погодні умови (дощ, сильний вітер, низька температура) потребують допомоги.

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Рятувальники розшукали туристів, надали першу допомогу і передали медикам швидкої.

У обох мандрівників були ознаки переохолодження. Фельдшер провела всі необхідні маніпуляції для покращення стану пацієнтів, і їх доправили до Рахівської районної лікарні.

Після того, як туристи відігрілися і їх стан нормалізувався, вони відмовились від госпіталізації і покинули медзаклад.

Лікарі екстреної медичної допомоги нагадують ознаки та симптоми переохолодження:

  • Тремтіння
  • Зниження фізичної активності
  • Нечітка мова або бурмотіння
  • Повільне, поверхневе дихання
  • Слабке наповнення пульсу
  • Незграбність або відсутність координації
  • Сонливість
  • Сплутаність свідомості або втрата пам’яті
  • Втрата свідомості
  • Яскраво-червона/синя холодна шкіра.
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Джерело: Закарпатье 103, ДСНС Украины

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