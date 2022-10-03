На Закарпатті збільшилася кількість отруєнь грибами. За вересень служба екстреної медичної допомоги області зафіксувала чотири звернення потерпілих, всі пацієнти госпіталізовані.

За словами начальника Центру оперативної диспетчерської Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Олександра Нодя, за один день до Мукачевської районної центральної лікарні було доставлено одразу двох пацієнтів із симптомами отруєння.

За словами медика, йдеться про 42-річного жителя Мукачевого, який був госпіталізований з легкими ознаками інтоксикації, і про 73-річну жінку з Мукачевського району, доставлену бригадою швидкої в досить важкому стані з втратою свідомості й галюцинаціями.

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Повідомляється, що, згідно зі статистикою, більше 95% інтоксикацій грибами — результат помилки при їхньому зборі, коли люди плутають отруйні гриби з їстівними.

Хоча, як стверджують фахівці, отруїтися можна і їстівними грибами, які не пройшли відповідну термічну обробку або виросли на забруднених територіях чи поблизу трас.

– Гриби повинні бути не менше трьох разів проварені в киплячій підсоленій воді. Небажано також брати в їжу гриби, які простояли більше шести годин після збору, – радить лікар Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Іванна Бора.

За її словами, якщо виникли хоча б найменші підозри в їстівності гриба, краще не ризикувати ні своїм здоров’ям, ні здоров’ям своїх близьких.

Про симптоми отруєння грибами і правила надання першої допомоги в такій ситуації читайте в нашому матеріалі.

Джерело: Закарпаття онлайн