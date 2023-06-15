Зупинка масивних кровотеч, забезпечення прохідності дихальних шляхів, декомпресія напруженого пневмотораксу, попередження гіпотермії, евакуація поранених – усе це та багато іншого мусять до автоматизму засвоїти спецпризначенці.

Завдання, які виконують бійці ССО, різні та часто доволі ризикові. Не завжди медики бувають поруч. Важливо, щоб кожен знав, у разі поранення він зуміє надати допомогу – як самому собі, так і товаришам.

Навчання з тактичної медицини за тренінговою програмою CLS (боєць-рятувальник) пройшли військовослужбовці 73 морського центру СпП ім. Кошового отамана Антіна Головатого.

Навчає бійців сил Спеціальних операцій ЗСУ тренінгова організація PULSE.

Навчання з такмеду – невід’ємна частина бойової підготовки підрозділів.

– Мій наставник казав, що медицину спеціального призначення від загально військової відрізняє бездоганність виконання простих маніпуляцій, – зазначив співзасновник PULSE Федір Сердюк.

PULSE бере за основу курс combat lifesaver, який триває 40 годин, але до нього додає більше практичного відпрацювання.

Командування і медична служба Сил Спецоперацій забезпечують дуже потужну підготовку.

– Заняття з тактичної медицини – один із пріоритетів, який постійно повинен підтримуватись, – зазначив під час навчання представник 73 морського центру із позивним Ромаха.

Раніше 11-денний вишкіл з тактичної медицини пройшли також військовослужбовці 3 окремого полку імені Святослава Хороброго.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення тренінгова організація PULSE забезпечила безкоштовне навчання з тактичної медицини вже понад 14,9 тис. військовослужбовців.

Джерело і фото: PULSE