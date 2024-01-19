Мобільний реабілітаційний модуль відкрився в Овручі, що на Житомирщині.

Зможуть комфортно відновлюватися вдома

Відтепер послуги із відновлення стали фронтовикам у місті більш доступними. Містяни, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, зможуть вдома отримати психосоціальну допомогу та пройти фізичну реабілітацію.

Мобільні реабілітаційні модулі дають можливість продовжувати відновлення амбулаторно у комфортних умовах.

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– Приклад Овруча демонструє, як це може працювати у громадах по всій Україні, — зазначив на відкритті міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Міністр наголосив, що це лише початок — до кінця року проєкт планують значно розширити.

МОЗ працює над створенням реабілітаційної “парасольки”

Міністерство охорони здоров’я поставило за мету накрити реабілітаційною “парасолькою” всю країну. Щоб у будь-якому селі, селищі та місті можна було отримати відповідні послуги.

Такі реабілітаційні модулі є не лише в Овручі. Їх прототипи вже працюють у Києві та Рівному. Завдяки невеликим витратам на виробництво та швидкості встановлення подібний формат реабілітаційних просторів можна масштабувати в межах країни.

У модулі працює мультидисциплінарна команда, до якої входить фізичний терапевт, логопед, кейс-менеджер, психолог та інші фахівці.

– Головна допомога команди, яка займалася зі мною, окрім фізичного відновлення, полягала в подоланні емоційних та психологічних труднощів, – поділився ветеран Андрій Олійчук.

На думку захисника, дуже зручно, коли всю необхідну реабілітаційну допомогу можна отримати в своєму населеному пункті.

Мобільний реабілітаційний модуль у місті Овруч створений завдяки ініціативі Олени Зеленської в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як? за підтримки Координаційного центру КМУ/Mental Health UA та благодійного фонду Майнді.

Фото: МОЗ