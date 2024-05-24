Медбрата-анестезист сержанта Віталія Нижника відзначено нагородою Найкращий медбрат України під час участі у XV міжнародному конгресі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили в командуванні Медичними силами ЗСУ.

Допомога 100 пораненим за добу

– З початком повномасштабного вторгнення Віталій мобілізувався до лав Медичних сил ЗС України. Перебуваючи у складі передової хірургічної групи, йому вдавалося надавати допомогу близько 100 пораненим на добу, – йдеться в повідомленні.

Знання передає колегам

Попри інтенсивність бойових дій і чимале навантаження, Віталій не втрачає віри в нашу перемогу.

Здобуті знання медбрат передає колегам, які готуються на ротацію в зону проведення активних бойових дій для збереження життів наших воїнів-захисників.

Джерело: Медичні сили ЗСУ