Надії лише 27 та вона вже має групу інвалідності. І попереду в жінки тривале та тяжке лікування. У своїх бідах Надія звинувачує лікарку – гінекологиню, яка вчасно не діагностувала в неї онкологічну хворобу.

– Вона не копала глибше. Їй абсолютно було все одно, яка причина у мене. Хоч би раз вона мені сказала, що потрібно зробити аналіз на рак, можливо всього цього не було б. Та вона поставилася недбало до цього, – говорить Надія.

Зо півтора року тому молода жінка відчула різкий біль у животі та помчала до поліклініки. Там зробили УЗД. Діагностували розрив яєчника та відправили терміново на операцію. Потім було іще два рецидиви. Втім, каже Надія, лише після третього випадку її лікарка – завідувачка гінекологічного відділення – відрядила пацієнтку до онкоцентру. А там, каже Надія, її обстежили та схопилися за голови: рак яєчника третьої стадії.

– Лікар сказав, що жити мені залишилося два місяці, – розказала жінка. – У мене були вже метастази у шлунку, та всі органи вражені.

Після складної операції із видалення уражених раком жіночих органів у Надії стався нервовий зрив.

Нині вона проходить курс хіміотерапії та намагається змиритись із тим, що їхня із чоловіком мрія про власних діток – віднині нездійсненна. Андрій каже, що як може, підтримує кохану. Із лікаркою дружини ніколи не бачився, та, запевняє, має що їй сказати.

– Якщо не знаєш, не виходить, то май сміливість направити до іншого спеціаліста, – вважає чоловік.

Лікарка, Ольга Покровенко, завідувачка гінекологічним відділенням Мелітопольського пологового будинку, вини своєї не бачить.

– Я не вважаю себе винною, – сказала вона.

Лікарка пояснила, що лікувала Надію за протоколами МОЗ і від самого початку ніхто не вгледів онкопатологію.

– Так процес іде, і йому вже не рік, та онкологи добре знають, що першу та другу стадії раку практично ніколи не знаходять у яєчниках.

У медзакладі провели службове розслідування та дійшли висновку – провини Покровенко в каліцтві пацієнтки немає. А от коли Надія – поділилася своєю трагедією в соцмережах та одразу, каже, десятки жінок почали писати їй про свій гіркий досвід лікування в тієї гінекологині.

Надія зізнається – вона геть виснажена, а попереду ще тривале лікування, на яке доброчинці збирають гроші. Тож, позиватися до своєї лікарки нині не планує, проте, ані пробачити, ані змиритися із тим, що сталося, не зможе ніколи.