Спалах захворюваності на коронавірус в Україні зумовлений штамом Омікрон, який значно заразніший за попередні варіанти (Альфа, Дельта).

Про це повідомив директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко в інтерв’ю одному з видань. За його словами, якщо є один хворий на 100 людей, які його оточують, то точно 90 з них (або й більше) захворіють.

Спеціаліст пояснив, що раніше у світі домінував штам Дельта, який характеризувався меншим ступенем контагіозності. Тому на коронавірус хворіла менша кількість людей.

Однак ситуація змінилася. Нещодавно американські науковці заявили про чергову мутацію штаму Омікрон, заразність якого, можливо, буде становити 100%. Тобто, якщо є 100 людей і ще один хворий, то захворіють усі 100 осіб.

– Тому чекати якогось значного полегшення ситуації наразі не варто. Має бути настороженість, стриманість, виваженість і дотримання всіх протиепідемічних заходів, – зазначив експерт.

Федоренко розповів, що характерний початок штаму Омікрон – це часте чхання, нежить, закладеність носа. Потім з’являється біль у горлі під час ковтання, біль у вухах. Згодом приєднується кашель – нав’язливий, сухий – і підвищення температури.

Також дуже характерною ознакою є виражена загальна слабкість, болі у всьому тілі. Особливо в плечах, попереку, ногах. Детальніше про симптоми штаму Омікрон – читайте на Фактах ICTV.