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Найбільш смертоносний день в Австралії: скільки померло людей від Covid-19

28 Січня 2022, 14:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
больница
Джерело: Depositphotos

В Австралії зафіксували антирекорд – за добу 27 січня від коронавірусної інфекції померло 98 людей.

Останній максимум смертей із початку пандемії було зареєстровано 21 січня. Тоді зареєстрували 88 летальних випадків від Covid-19.

У країні також було проведено понад 7,3 млн ревакцинацій. Міністр охорони здоров’я Нового Південного Уельсу Бред Хаззард порадив людям, які нещодавно захворіли на Covid-19, почекати від чотирьох до шести тижнів після зараження, щоб отримати ревакцинацію.

– Ми знаємо, що початкова інфекція потенційно дає вам невеликий захист від коронавірусу, але ми справді ще не знаємо, наскільки. Але ми знаємо, що бустер забезпечить вам високий рівень захисту від тяжких захворювань та смерті, – сказав він.

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Експерти заявили, що для вакцинації бустерною дозою можна використати будь-яку зареєстровану в Україні вакцину. Вибір повинен залежати від того, яка вакцина використовувалася для перших двох доз.

Джерело
The Guardian
Теги
Коронавирус Covid-19
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