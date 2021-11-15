У світі за добу, 13 листопада, підтвердили понад 358 тис. нових випадків коронавірусу. Загалом на весь час пандемії захворіло вже понад 254 млн людей.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Так, найбільше у світі випадків хвороби за добу зафіксували у Росії (38 тис.), Великій Британії (36 тис.), Німеччині (29 тис.), США (24 тис.) Туреччині (21 тис.) та Україні (14 тис.).

Водночас за кількістю смертей від ускладнень, які викликав Covid-19, лідирує Росія (1 219), Україна (403) та Філіппіни (309).

У Європі найбільше Covid-смертей за добу зафіксували у Росії, Україні, Румунії, Болгарії та Греції.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу 15 листопада повідомив, що минулого тижня в Європі зареєстрували майже 2 млн випадків коронавірусної хвороби. Це максимальний показник за тиждень у цьому регіонів з початку пандемії.