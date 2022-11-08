Як повідомив Національний науковий фонд Антарктиди, на континенті зареєстровано найбільший спалах Covid-19, який припав на пік дослідницького сезону.

Зазначається, що інфекція охопила американську станцію Мак-Мердо, найбільшу базу в Антарктиді. Тут із початку жовтня зафіксовано 98 позитивних тестів, тоді як загальна чисельність персоналу – 993 осіб.

– Фонд розпочав роботи зі зниження щільності населення, щоб зменшити можливість передачі і зробив паузу в усіх поїздках на континент на наступні два тижні, – йдеться в повідомленні.

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Стало відомо, що спалах стався в той час, коли станції готуються до літнього польового сезону з максимальною пропускною здатністю: багато вчених прилітають, щоб провести два-три місяці досліджень.

Для деяких баз цей рік став першим повним сезоном антарктичних робіт після дворічної перерви, спричиненої Covid-19. Поки що не зрозуміло, як спалах вплине на дослідницькі проєкти.

Повідомляється, що ті, у кого позитивний результат тесту, повинні будуть ізолюватися на п’ять днів і зможуть повернутися до роботи після двох негативних тестів.