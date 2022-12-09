Прочитавши назву салату Коул Слоу, можна припустити, що за ним приховані дивовижні інгредієнти. Але насправді все набагато простіше. У його складі знайома всім білокачанна капуста та морква, заправлені соусом на основі сметани. Так просто, але повірте, виходить неймовірно смачно.

Складові:

1 велика морква

400 г білокачанної капусти

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Для соусу на порцію 150 г:

50 г сметани не менше 20%

г солодкої гірчиці

6-10 г тертого або консервованого хрону

сіль і перець за смаком

Підготуйте овочі для салату. Моркву помийте та почистіть. Наріжте тонкою соломкою за допомогою ножа чи спеціальної економки із зубчиками.

Капусту промийте і наріжте тонкою соломкою, використовуючи ніж. Бажано, щоб вона вийшла довгою. Складіть овочі у глибоку миску.

Готуйте соус. Перемішайте та заправте салат. Коул Слоу бажано залишити на годину або навіть дві, щоб соус пом’якшив смак капусти. Корінь хрону (6-10 г) натріть на дрібній тертці. Якщо у вас є консервований, використовуйте його. Перекладіть у невелику мисочку, додайте 50 г сметани не менше 20% жирності та 6 г солодкої гірчиці.

Посоліть і поперчіть до смаку.

Джерело: Євген Клопотенко