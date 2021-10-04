Наприкінці минулого тижня на Алясці в США були активовані протоколи надзвичайних кризових ситуацій, які дозволяють 20 медичним установам обмежувати обслуговування в разі потреби. Це викликано високими показниками захворюваності на коронавірусну інфекцію за останні дні, що створює непосильне навантаження на обмежену систему охорони здоров’я штату.

Фактори, які змусили державу активізувати кризу стандартів догляду, включають брак медичних ресурсів у деяких установах, дефіцит персоналу та труднощі з переведенням пацієнтів через обмежену кількість ліжок. Інші фактори включають обмежену замісну ниркову терапію і постачання киснем.

Згідно з даними, зібраними центром системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, з 22 по 29 вересня у кожної 84 людини на Алясці був діагностований Covid-19. Наступним за величиною показником був один з 164 осіб у Західній Вірджинії.

– Перехід до антикризових стандартів медичної допомоги – це не те, що ми сприймаємо легковажно. Це відповідь на дуже серйозний сплеск Covid-19 в нашому співтоваристві, – заявила головний лікар лікарні Фербенкса Анжеліка Рамірес.

Лікарня Фербенкс меморіал в минулу п’ятницю активувала свою власну політику через брак ліжок, персоналу та лікування моноклональними антитілами, а також неможливість переводити пацієнтів.

Цей крок відбувся в той же день, коли штат повідомив про 1 044 нових випадків захворювання, 108 з яких відбулися в районі Фербенкса. Лікарня повідомляє, що 35% її пацієнтів в суботу лікувалися від Covid-19.

З березня 2020 року на Алясці з населенням близько 731 тис .осіб зареєстровано 110 850 випадків Covid-19. У вересні було зафіксовано понад 24 тис. нових випадків захворювання. Дельта-варіант призвів до різкого сплеску захворювання саме в цьому штаті, де ніколи не існувало мандата на масове використання медичних масок.

Що ще раз наочно демонструє важливість дотримання карантинних обмежень і, звичайно ж, вакцинації проти смертельно небезпечної інфекції.