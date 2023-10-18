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Найгостріший у світі: американець виростив сорт перцю, що увійшов до Книги рекордів Гіннеса

18 Жовтня 2023, 15:09
Марина Мелехова редактор
Найгостріший у світі: американець виростив сорт перцю, що увійшов до Книги рекордів Гіннеса

Pepper X, який виростив американець Ед Каррі, увійшов у Книгу рекордів Гіннеса як найгостріший перець у світі.

Пекучий, мов опік

Гострота перцю вимірюється за шкалою Сковілла. Халапеньо має близько 5 тис. одиниць, хабанеро 100 тис., сорт Carolina Reaper1,64 млн одиниць. Нинішній чемпіон Pepper X встановив новий рекорд у 2,69 млн одиниць! Для порівняння, боєздатність перцевих балончиків становить приблизно 1,6 млн одиниць.

Pepper X виник завдяки селекції різних сортів. Він має зеленувато-жовтий колір та доволі пекучий смак, який надає перцю капсаїцин.

Зараз дивляться

Саме ця речовина впливає на шлунок, викликаючи печіння й навіть судоми. Проте у помірній кількості капсаїцин забезпечує задоволення через виділення ендорфінів і дофаміну. Ось чому перець обожнюють любителі гострої їжі.

Не лише для гастрономів

Хоча як засновник компанії гострих соусів, Каррі має надію, що його перець зможуть використовувати не лише в кулінарії, а й у медицині, допомагаючи людям позбутися хронічного болю.

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Джерело і фото: АР

Теги
Книга рекордів Гіннеса Органічні продукти Рекорд США
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