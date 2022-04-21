Медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит в перший же день вторгнення російських агресорів на територію України організували роботу нового відділення – екстреної медичної допомоги Emergency, яке зосереджено на прийомі пацієнтів з пораненнями.

Тут обладнали три операційних з реанімаційними ліжками. Все зібрано в одному безпечному місці, щоб максимально прискорити час діагностики та надання медичної допомоги.

В Охматдиті завжди надавали допомогу дітям цілодобово, воєнний час не став винятком. В Emergency забезпечили цілодобове чергування лікарів.

Так, в приймальному відділенні постійно знаходяться щонайменше семеро фахівців: два хірурга, педіатр, фахівець, який виконує сортування пацієнтів по тяжкості поранень, фахівець Центру радіології для забезпечення всіма діагностичними дослідженнями, а також анестезіолог і відповідальний за забезпечення компонентами крові.

Після первинної консультації, до цих лікарів підключаються вузькопрофільні фахівці, які теж постійно знаходяться в лікарні. Цілодобово працюють і лабораторії, медики центру крові, медсестри.

Психологи надають допомогу пораненим і їхнім сім’ям в режимі 24/7. При необхідності до фахівців підключаються неврологи, окулісти, щелепно-лицьові хірурги, ортопеди, абдомінальні хірурги, торакальні хірурги, нейрохірурги, мікрохірурги, педіатри та чимало інших фахівців.

Також у відділення приїжджають швидкі допомоги з невідкладними пацієнтами, звертаються педіатричні хворі. Під час війни хвороб не зменшується, а діти так само потребують медичної допомоги.

Час став для лікарів найдорожчим ресурсом.

– Рекордно швидкий термін, за який вдалося діагностувати пораненого і відправити його в операційну склав 13 хвилин, – розповідає завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками екстракорпоральної терапії та виїзною бригадою НДСЛ Охматдит, лікар анестезіолог-реаніматолог Андрій Висоцький.

За його словами, саме стільки часу пройшло з того моменту, як пацієнта привезли до лікарні і до того, як за ним зачинилися двері операційної. За 13 хвилин лікарі провели всі необхідні обстеження, зробили УЗД-огляд, рентген, взяли необхідні аналізи, встановили діагноз і підготували операційну. У пораненого були множинні травми і проникаючі поранення.

Завдяки роботі фахівців Центру радіології, УЗД-дослідження, КТ голови, рентген пораненим проводять відразу в приймальному відділенні, що прискорює діагностику.

Також до роботи в Охматдиті долучилися фахівці відділення реанімації та анестезіології Київської міської дитячої клінічної лікарні №1.

Під час війни наші медики надають допомогу як дітям, так і дорослим. Найменшому пацієнту, який отримав поранення, був лише місяць від народження, найстаршому – 83 роки.

Лікарі продовжують працювати з усім спектром хвороб і травм. Пацієнти надходять в Охматдит з різних регіонів України. Крім звичайних хвороб, лікарі рятують дітей з мінно-вибуховими травмами, вогнепальними пораненнями, критичними кровотечами, надають допомогу людям з ампутованими кінцівками.

Фахівці Охматдит продовжують свою роботу і захищають медичний тил України.

Джерело: Охматдит