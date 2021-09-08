У Києві від коронавірусу померла дитина, якій був 21 день. Дівчинка перебувала на лікуванні у Київській дитячій інфекційній лікарні.

За словами лікаря Тетяни Камінської, ця дитина стала наймолодшою жертвою коронавірусної хвороби в Україні. Вона народилася 12 серпня 2021 року.

Мати з немовлям заразилися коронавірусом через тиждень після виписки з пологового. 27 серпня, на п’ятий день хвороби, дитина потрапила до лікарні у тяжкому стані.

У неї була задишка, підвищення температури тіла та інтоксикація, тому немовля направили у відділення анестезіології інтенсивної терапії.

Лікар стверджує, що у дівчинки був важкий респіраторний дистрес-синдром – стан, під час якого кисень через легені не може потрапити у кров.

Коли дитину, якій виповнилося 15 днів, госпіталізували, її відразу під’єднали до штучної вентиляції легенів. Камінська каже, що її обстежували та лікували згідно з локальними протоколами надання допомоги хворим з коронавірусом, але це не допомогло. Стан дівчинки погіршувався, і 2 вересня вона померла.

Загалом за півтора року в дитячій інфекційній лікарні Києва лежали 500 дітей з діагнозом коронавірус. У всіх, за словами лікарки, був неважкий перебіг, і це перший випадок смерті там.

Зараз у лікарні з Covid-19 перебувають 40 дітей віком від народження до 18 років. Від початку осені кількість госпіталізованих дітей незначно збільшилась.

Нещодавно на Волині коронавірус виявили у 47 людей, зокрема – у немовляти, якому 17 днів від народження. Серед цих пацієнтів не було жодного зі щепленням від Covid-19. До того ж більшість носіїв нового штаму вірусу не виїжджали не тільки з України, а й за межі області. Це свідчить про активну передачу збудника у регіоні.