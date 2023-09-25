Лікарі Західноукраїнського центру трансплантації пересадили нирку п’ятирічній дівчинці, яка отримала орган від 9-місячного немовляти, наймолодшого посмертного донора в Україні.

Сніжанка зі Сколівщини перебувала в особливій дитячій лікарні з 2018 року через ниркову недостатність та гемолітико-уремічний синдром. Дитячий нефролог Роман Андруневич пояснив, що у нирках утворилися тромби, які блокували їх роботу.

З 11-місячного віку дівчинка щодня проходила перитонеальний діаліз. Єдиним порятунком для Сніжанки була трансплантація нирки.

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Шанс на одужання подарували батьки 9-місячної дитини з важкою хворобою печінки. Коли у немовляти констатували смерть мозку, вони погодились на донорство.

Інформаційна система визначила маленьку Сніжану як потенційного реципієнта, і після підтвердження імунологічної сумісності донорський орган було доставлено з Києва до Львова.

Хірургічне втручання мало певні особливості через вік і вагу обох дітей, але операція пройшла успішно, нирка запрацювала на операційному столі.

Загалом в Центрі було проведено 13 пересадок нирки. Усі операції проводяться за бюджетний кошт та безкоштовні для пацієнтів.

Джерело і фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр