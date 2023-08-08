Ніколь, якій було лише три дні від народження, у лікарні Святого Миколая фактично врятували життя, провівши складну двоетапну операцію, яку до того жодного разу не виконували в Україні.

У крихітної тернополянки одразу після народження виявили дуже рідкісну патологію серця, яка зустрічається лише у 0,15% дітей, що народжуються з вадами цього органу.

Єдиний шанс на порятунок – термінова надскладна операція у перші дні, а то й години життя.

Таке оперативне втручання навіть у світі вважається одним з найскладніших у дитячій кардіохірургії, а в Україні його взагалі ніколи не проводили.

Проте Ніколь треба було рятувати, і львівські хірурги зважилися на ризиковану операцію. Бо дитина помирала. У неї стрімко розвивалася синюшність шкірних покривів та кисневе голодування.

Проте через занадто малу вагу ризик радикального втручання теж був величезним. Тож прийняли єдиноможливе і, як потім з’ясувалося, правильне рішення.

У дитини було неправильне положення магістральних судин з дефектом міжшлуночкової перегородки та стенозом, тобто звуженням, легеневої артерії. Клапан зменшений та неправильно сформований.

А на додачу – під ним спостерігалася аномально вузька зона у вигляді м’язового кільця. Це заважало крові надходити до легень у необхідному об’ємі.

Кардіохірурги спочатку виконали паліативне втручання – за допомогою штучного протеза створили додаткове джерело кровотоку в легеневу артерію. Щоб полегшити симптоми та дати Ніколь шанс набрати вагу і дожити до головної операції.

І дівчинку дійсно вдалося врятувати, під наглядом лікарів вона нормально розвивалася зі штучним протезом у серці і набирала вагу. У вісім місяців важила вже 8 кг. Це дозволяло взятися до другого, основного етапу операції.

Вона тривала понад 14 год.

Серце восьмимісячної дитини надто маленьке, і критично важливі структури розташовані дуже близько одна до одної. Є великі ризики пошкодити їх.

– Працювати треба вкрай обережно. Ти наче маєш пройти по мінному полю. Концентрацію не можна втрачати ні на секунду, – говорить завідувач відділення дитячої кардіохірургії Олександр Ячнік.

За допомогою методики DRT – Double root translocation, кардіохірурги не просто поміняли судини місцями, а фактично повністю висікли з серця корінь кожної артеріальної судини – з її рідним клапаном. Потому корінь аорти пришили до лівого шлуночка, а корінь легеневої – до правого: так, як це має бути в нормі.

– Це означає, що кожна з артеріальних судин буде зі своїм клапаном, і вони ростимуть разом з дитиною, що найважливіше в дитячій кардіохірургії, – розповідає Олександр Ячнік.

Таку операцію в Україні провели вперше, і вона виявилася успішною.

Разом з Олександром Ячніком працювала ціла команда – хірург Андрій Пилипець, інтервенційний кардіолог Дмитро Беш, анестезіологи Софія Ткач, Михайло Микитин і Сергій Шиш, кардіологи Христина Качур та Ольга Пастернак, перфузіологи Василь Ключик та Людмила Чопик.

Уже на третій день дівчинку перевели на самостійне дихання. І за три тижні крихітку виписали з лікарні.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова