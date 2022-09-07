Попри війну оновлюється українська медицина – осучаснену дитячу реанімацію сьогодні відкрили у столичному Інституті педіатрії, акушерства і гінекології (ПАГ), де рятують маленьких пацієнтів у критичному стані з усієї України.

Капітальний ремонт зробили за кошти благодійників, вони закупили нове обладнання для усього відділення. Лікарі кажуть, нині умови в них не гірші, ніж у передових європейських чи американських клініках. І це не лише про комфорт, а про кількість життів, які вдасться врятувати.

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Зовні ПАГ – вже звичний українцям радянський спадок. Але в цій же будівлі – відділення дитячої реанімації, сучасне і комфортне, наче інший світ. Тут виходжують новонароджених та дітей з патологіями, які потребують хірургічного втручання. Таких є майже 18. Пацієнти – найважчі, з усієї України. Щороку проводять понад 1 200 складних операцій.

Оксана Гладишко – завідувачка відділення анестезіології з палатами для реанімації та інтенсивної терапії дитячих відділень Інституту педіатрії, акушерства і гінекології зазначила:

– У нас немає легких патологій, бо ми інститут. Ми вже фактично остання інстанція. Якщо інші лікарні можуть попросити нас забрати дитину, перевести, то ми вже не можемо нікому її віддати.

Раніше дітей рятували в старих операційних зі знищеною підлогою, зношеною електромережею. У будь-який момент могло відімкнутися життєво важливе обладнання, бракувало ліжок для пацієнтів, лікарі тіснилися в кімнатках.

До цього в одній кімнаті була і маніпуляційна, і реанімаційна зала, у нас тут був і старий операційний стіл, і зберігали тут апарати ІВЛ, все в одному місці.

Нині відділення повністю перепланували та осучаснили – новенька реанімаційна зала, маніпуляційні, комфортні палати.

За кардинальне оновлення взявся благодійний фонд Smart Impact. Власним коштом – а це 20 млн, – зробили ремонт та придбали необхідне обладнання – понад 60 одиниць. До цього тут навіть не було нормальної системи вентиляції, нині втілили найсучасніші технорішення, щоби приміщення стали справді стерильними. І найголовніше – автономне електропостачання: навіть якщо в будівлі зникне світло, реанімація працюватиме безперебійно.

– Якщо дитинка – на апараті штучного дихання, відключення електроенергії призведе до смерті, – сказав президент Національної академії медичних наук (НАМН) України Віталій Цимбалюк. – Зараз тут все продумано. Це те, що я бачив у Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Ізраїлі, інших країнах.

Реалізувати ідею, щоб було не гірше, ніж за кордоном, допомогло архітектурне бюро з Нідерландів, яке вже пів століття облаштовує медзаклади по всьому світу. Нині у відділені зможуть прийняти не 6, а 9 важких пацієнтів, а завдяки обладнанню лікарі сподіваються, виходжуватимуть крихіток значно швидше.

Директорка фундації надієтворення Smart Impact, що профінансувала оновлення, Ірина Темерко вважає, що важливо реанімувати саме державні заклади, куди звертаються багато українців.

Інститут акушерства, гінекології і педіатрії – саме такий заклад, він єдиний в Україні, де вади виявляють ще на стадії внутрішньоутробного розвитку, ведуть його до народження, і одразу або через деякий час після пологів новонароджену дитину лікують хірургічним шляхом. А потім виходжують у новітній реанімації.

Благодійники кажуть, що під час війни державі потрібна допомога меценатів. Тож і надалі долучатимуться до оновлення медичних наукових інститутів, бо це не лише покращення вітчизняної медицини, але й поштовх для української науки.

Фото: Факти ICTV