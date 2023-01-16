32 людини, які постраждали під час ракетної атаки РФ на житловий будинок у Дніпрі, зараз перебувають в обласній лікарні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Дніпро 11 канал.

Повідомляється, що дев’ять осіб – у дуже важкому стані. Але найважча – 19-річна дівчина, яка втратила око.

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– До неї зі знайомих приходить тільки хлопець. Її батьки в Луганській області, більше знайомих в Дніпрі немає. У неї – черепно-мозкова травма. Робимо все можливе, щоб її врятувати. Будемо відправляти на лікування за кордон. Я думаю, що обов’язково ми всіх врятуємо, – завпевнив генеральний директор лікарні.

Джерело: Дніпро 11 канал

Фото: Дніпро 11 канал