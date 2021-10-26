Україна потрапила до переліку країн з найвищим (четвертим, Covid-19 Very High) рівнем небезпеки поширення коронавірусу, який регулярно оновлюють у США.

Туди потрапляють держави, де протягом останніх 28 днів було виявлено понад 500 випадків вірусу на 100 тис. мешканців.

Лише одну Україну перенесли з третього до четвертого рівня. За даними ЗМІ, це другий тиждень поспіль, коли Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) перемістили лише одну нову країну до цього переліку. Минулого тижня туди потрапило сучасне місто-держава Сінгапур.

Загалом же у ньому зараз перебувають 77 країн.

CDC віднесли до цього переліку такі європейські країни, як Австрія, Велика Британія, Греція, Ірландія та Швейцарія.

Американські фахівці не рекомендують своїм громадянам відвідувати їх.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 26 жовтня 2021 року у країні загалом виявили 2 803 159 випадків коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися епідситуація, за добу 19 120 нових хворих.