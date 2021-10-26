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Найвищий рівень Covid-небезпеки: США не рекомендують громадянам відвідувати Україну

26 Жовтня 2021, 09:16 Людмила Грубнік
госпіталізація, коронавірус
Джерело: Depositphotos

Україна потрапила до переліку країн з найвищим (четвертим, Covid-19 Very High) рівнем небезпеки поширення коронавірусу, який регулярно оновлюють у США.

Туди потрапляють держави, де протягом останніх 28 днів було виявлено понад 500 випадків вірусу на 100 тис. мешканців.

Лише одну Україну перенесли з третього до четвертого рівня. За даними ЗМІ, це другий тиждень поспіль, коли Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) перемістили лише одну нову країну до цього переліку. Минулого тижня туди потрапило сучасне місто-держава Сінгапур.

Загалом же у ньому зараз перебувають 77 країн.

CDC віднесли до цього переліку такі європейські країни, як Австрія, Велика Британія, Греція, Ірландія та Швейцарія.

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Американські фахівці не рекомендують своїм громадянам відвідувати їх.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 26 жовтня 2021 року у країні загалом виявили 2 803 159 випадків коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися епідситуація, за добу 19 120 нових хворих.

Джерело
CNN
Теги
Коронавірус Covid-19 , США , Україна
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