У США спостерігається зростання захворювань, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ). Зокрема, зафіксовано найвищий за останні 30 років сплеск сифілісу — на 26%.

Повідомляється, що у зв’язку з цим американські чиновники від охорони здоров’я винесли на порядок денний питання про нові заходи щодо профілактики та лікування ЗПСШ. Зокрема, йдеться про домашні набори тестування та збільшення використання презервативів.

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Також зазначається, що захворюваність на деякі ЗПСШ, зокрема гонорею, сифіліс та ВІЛ, зростала протягом багатьох років. Так, в 2021 році рівень захворюваності на сифіліс досяг найвищого рівня з 1991 року, а загальне число випадків досягло найвищого рівня з 1948 року.

На думку експертів, міжнародний спалах мавпячої віспи ще більше висвітлив проблему хвороб, що передаються в основному статевим шляхом.

Сифіліс – це бактеріальне захворювання, яке проявляється у вигляді виразок на статевих органах, але в кінцевому підсумку може призвести до важких симптомів і смерті, якщо його не лікувати.