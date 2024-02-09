Лікарі прифронтового шпиталю врятували важкопораненого бійця, крізь тіло якого пройшов наконечник снаряда.

Складна травма

36-річний чоловік отримав серйозне поранення внаслідок воєнних дій. Наконечник снаряда діаметром 3-4 см потрапив у підключичну ділянку, пройшов через грудну клітку, викликавши гемопневмоторакс, далі проник через живіт, пошкодивши кістки тазу і зовнішню клубову артерію.

Медична допомога

Надскладна травма мало не призвела до смерті, однак завдяки медичній допомозі військового вдалося врятувати.

Зараз дивляться

Спочатку працювала евакуаційна бригада медиків, які наклали тиснучу пов’язку та швидко доставили пораненого до лікарні.

А після того як начальник хірургічного відділення Володимир Семенчук зробив плевральний дренаж, судинні хірурги Тарас Кобза і Данило Плахтін виконали операцію з видалення наконечника снаряда та зупинили масивну кровотечу, зшивши ушкоджену клубову артерію.

Так стан пораненого було стабілізовано, наразі його госпіталізували у лікарню Дніпра для подальшого лікування.